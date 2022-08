Denkmalschutzpreis an Initiativen aus Friedberg und Hofgeismar

Zwei Initiativen aus Hessen bekommen in diesem Jahr den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Der Verein Generationenhaus Bahnhof Hümme in Hofgeismar (Kassel) und die Gesellschaft der Freunde Theater Altes Hallenbad Friedberg (Wetterau) werden mit der "Silbernen Halbkugel" ausgezeichnet, wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mitteilte. Die Ehrung findet am 7. November in Hamburg statt.

In Hofgeismar-Hümme haben die Vereinsmitglieder den historischen Bahnhof vor dem Verfall bewahrt und wiederbelebt - als Kulturzentrum mit Konzerten, Lesungen und Spieleabenden. 4.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit steckten die Mitglieder in die Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofs. Die Friedberger Initiative sanierte ein Jugendstilbad in der Innenstadt, es dient inzwischen als Theater.