Mann randaliert in Bankfiliale

Ein Mann ärgerte sich angeblich so sehr über einen Abhebevorgang an einem Geldautomaten einer Bankfliliale in Langenselbold (Main-Kinzig), dass er dort randaliert hat. Nach Angaben der Polizei schmiss der 36-Jährige gestern Steine in die Fensterfront. Dabei soll er auch Naziparolen gerufen haben. Die Beamten brachten ihn später in eine psychiatrische Fachklinik. Den Schaden in der Bankfiliale bezifferte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.