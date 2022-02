Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. Zuerst einmal: Frohes Neues! It's been a while. Den gemeinsamen Valentinstag haben wir zwar leider um einen Tag verpasst, aber auch so ist es schön, mal wieder hier zu sein. Mein Name ist nach wie vor Mark Weidenfeller. Wir arbeiten in den kommenden vier Stunden gemeinsam die wichtigsten Nachrichten dieses Bundeslandes ab. Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Wünsche haben oder aber (wie im gestrigen Morgenticker geschehen) auf der Suche nach ihrem letzten Date-Partner sind, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Man hilft ja, wo man kann.