Nach Brand: Spendenaktion für zwölfköpfige Familie

Sie haben alles verloren! Jetzt wird jede helfende Hand gebraucht. Am Donnerstag hat in Lich-Birklar (Gießen) ein Haus gebrannt - das Zuhause einer zwölfköpfigen Familie. Die Kinder sind zwischen sechs und 18 Jahren alte. Schlimm verletzt hat sich zum Glück niemand, aber alles, was die Familie hatte, ist in Rauch aufgegangen und ihr Zuhause ist unbewohnbar. Mittlerweile ist die Familie mit dem Nötigsten ausgestattet und hat übergangsweise eine Bleibe gefunden. Trotzdem wird natürlich weiter Hilfe gebraucht. Wer helfen möchte, kann sich per Mail oder telefonisch an die Stadt Lich wenden. Dort ist ein Spendenkonto eröffnet worden. Die Familie ist zudem auf Baumaterial angewiesen. Wenn Sie also Baumaterial zur Verfügung stellen können, können Sie sich an diese Mailadresse wenden: hausbrand-birklar@lich.de