180.000 Besucher bei der Frankfurter Buchmesse

In Frankfurt ist am Sonntag die Buchmesse zu Ende gegangen - mit rund 93.000 Fachleuten und 87.000 weiteren Besucherinnen und Besuchern kamen mehr als doppelt so viele Menschen auf das Messegelände wie im vergangenen Jahr. Emotionaler und politischer sei es auch gewesen, schreibt unser Buchmesse-Team in seinem Fazit. Die Ukraine als inoffizieller zweiter Ehrengast neben Spanien war omnipräsent. First Lady Olena Selenska kam sogar persönlich, um über ein Handbuch für Barrierefreiheit zu sprechen, und natürlich auch oder vor allem über den Krieg. Angesichts der Lage in der Ukraine konnte sich ihr Landsmann, der Autor Serhij Zhadan, dann auch nicht so richtig über den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels freuen, der ihm in der Paulskirche verliehen wurde. Mehr Eindrücke von der Buchmesse können Sie hier nachlesen.