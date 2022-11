Vor 40 Jahren: RAF-Terroristinnen bei Heusenstamm festgenommen

Heute gibt's mal einen kleinen Geschichtsexkurs im Morgenticker: Vor genau 40 Jahren, 11. November 1982, wurden zwei RAF-Terroristinnen in einem Waldstück bei Heusenstamm (Offenbach) festgenommen - Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz.

"Eichhörnchen" lautete der Deckname der Aktion, die schließlich zur Festnahme der beiden Frauen führte. Wenige Wochen zuvor war in dem Waldstück in einem Erdloch eine Plastikkiste entdeckt worden - darin Waffen, Geldscheine, Autokennzeichen und falsche Pässe. Ein Versteck der "Roten Armee Fraktion". Die Polizei legte sich dort auf die Lauer - und tatsächlich tauchten an besagtem Nachmittag vor 40 Jahren dort die Terroristinnen auf, ausgerüstet mit Taschen und einem Klappspaten. Beide wurden 1985 zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt, weil sie an mehreren RAF-Morden beteiligt gewesen sein sollen. So, Geschichtsstunde zuende.