"Spektakuläres Farbenspiel" zur Morgenticker-Halbzeit

Acht Uhr, her mit einem schönen User-Schnappschuss. Und, mei, ist der heute schön. Also wirklich schön. Das Bild kommt von Jörg Döringer, wurde in Schwalmstadt aufgenommen und hat die Beschreibung: "Spektakuläres Farbenspiel am Abendhimmel mit einem Ahornblatt im Gegenlicht fotografiert am 9.11.2022 im Schwälmer Land in Nordhessen - eine Farbenexplosion im sonst so grauen November." Aber sehen Sie selbst. Hach.