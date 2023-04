Wasserkuppe: Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

Die Bergwacht Wasserkuppe ist gestern am späten Nachmittag zu einer Höhenrettung gerufen worden: Ein Gleitschirmflieger war nach einer Notlandung in einer Baumkrone stecken geblieben. Auf 15 Metern Höhe. Vier Baumretter waren im Einsatz, um den Mann vor dem Sturz in die Tiefe zu retten. Dabei sei der Einsatz aufgrund des schwer zugänglichen Geländes nicht leicht gewesen, sagte ein Baumretter der Bergwacht.

Die Geräusche eines angrenzendes Baches hätten die Kommunikation mit dem Gleitschirmflieger erschwert. Er sei zunächst oben gesichert, sein Schirm freigeschnitten und der Mann sicher nach unten gebracht und zu einem Rettungswagen getragen worden. Ob und wie schwer der Mann verletzt wurde, war zunächst unklar.

An der Wasserkuppe war dies nach Angaben der Bergwacht bereits die zweite Höhenrettung in diesem Jahr. Im Durchschnitt gebe es pro Jahr fünf bis acht solcher Einsätze an der Wasserkuppe in Poppenhausen (Fulda). Die Bergwacht hatte den Mann zuvor gemeinsam mit den Feuerwehren und einem Rettungshubschrauber lokalisiert.