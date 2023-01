Zwei Verletzte bei Brand in Kasseler Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Kassel ist in der Nacht in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen nach Polizeiangaben auf den Dachstuhl über. Mehrere Hausbewohner mussten von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Durch Löschversuche erlitt ein Hausbewohner eine Rauchgasvergiftung, ein weiterer Hausbewohner verletzte sich dabei am Fuß, wie die Beamten mitteilten. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

In dem Haus sind einem Polizeisprecher zufolge neun Menschen gemeldet. Wie viele davon in der Nacht auch zu Hause waren, war zunächst offen. Ebenfalls noch unklar ist die Brandursache. Einige Hausbewohner wurden während der Löscharbeiten in einer nahegelegenen Rettungswache versorgt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.