Offenbach jetzt auch Hotspot

Ab heute gilt auch die Stadt Offenbach als Corona-Hotspot. Auch hier übertraf die Inzidenz drei Tage in Folge den Schwellenwert von 350 Neuinfektionen und lag am Montag den vierten Tag in Folge über dem Grenzwert (537,8). Die Stadt hatte bereits am Sonntag strengere Regeln angekündigt: In der Fußgängerzone muss somit wieder von 8 bis 22 Uhr eine medizinische Schutzmaske oder eine FFP2-Maske getragen werden. Der Bereich zwischen Marktplatz und Kaiserstraße sowie zwischen Berliner Straße und Geleitsstraße gilt als offizielle Maskenzone. Dort ist ebenso wie im Martin-Luther-Park der Konsum von Alkohol im Freien verboten.

In Offenbach, wie in allen anderen hessischen Hotspots auch, gilt nun: 2G-plus für Veranstaltungen im Bereich Sport oder Kultur (mit mehr als zehn Personen), für Kinos, Gastronomie und touristische Übernachtungen in Innenräumen, 2G draußen. Nach der 2G-plus-Regel muss zusätzlich zum Impf- oder Genesenen-Nachweis ein aktueller Negativ-Test gezeigt werden. Mit einer Auffrischungsimpfung braucht es diesen Test nicht.

Offenbach ist inzwischen der fünfte Hotspot in Hessen. Auch der Kreis Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt zählen dazu.