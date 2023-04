Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Wie beendet man am besten ein freies langes Wochenende? Sie haben es erraten: mit einem Morgenticker am Dienstag gemeinsam mit Ihnen! Von daher: Schön, dass Sie auch da sind. Alleine würde das hier ja keinen Spaß machen. Daher lassen Sie uns doch ab jetzt gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Let's go!