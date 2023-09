Licht aus in Kassel: Stadt nimmt an "Earth Night" teil

In Kassel wird es heute Nacht dunkler als gewohnt. Die Stadt nimmt erneut an der Earth Night teil und schaltet die Beleuchtung an symbolträchtigen Objekten ab. So bleiben Herkules, Martins- und Brüderkirche und viele andere Orte für eine Nacht finster.

Bei der Earth Night sollen Menschen für wenigstens eine Nacht im Jahr versuchen, Kunstlicht so weit wie möglich zu reduzieren. Die Stadt ruft die Menschen in Kassel auf, bei der Aktion mitzumachen und möglichst viele künstliche Lichtquellen auszuknipsen.

Die Nacht findet bereits zum vierten Mal statt. Sie soll auf die Problematik der "Lichtverschmutzung" aufmerksam machen, die vor allem nachtaktive Tiere stört. Neben Kassel beteiligen sich auch Darmstadt, Fulda und weitere Städte in Hessen an der Aktion. In Darmstadt erwartet die Menschen ab 19 Uhr die "Nacht der offenen Sternwarte".