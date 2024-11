Blaulichter schmücken Frankfurter Weihnachtsbaum

Der Baum auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt ist gestern feierlich illuminiert worden. Baumpatin von "Florian", einer 26 Meter hohen Fichte, ist die Berufsfeuerwehr Frankfurt, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Der Name bezieht sich auf den Schutzpatron der Einsatzkräfte und wird von dieser auch über Funk als Rufname verwendet.

Neben den rund 50.000 Lichtpunkten leuchten am Baum auch 16 Blaulichter als Zeichen des Dankes an die "Blaulicht-Familie" – also an Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr.

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sagte, es habe in diesem Jahr nicht eine kritische Rückmeldung zu dem Baum gegeben. In den vergangenen drei Jahren hießen die Weihnachtsbäume in Frankfurt "Sonny", "Manni" und "Gretel". 2020 hatte "Bertl" für bundesweiten Spott gesorgt. Der zerrupfte Baum war aus Österreich angeliefert worden und hatte eine eher bedauerliche Figur gemacht.