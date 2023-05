125 Jahre SV Darmstadt 98!

Darmstadt 98 hat aktuell gleich zwei Gründe zu feiern: den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und seinen 125. Geburtstag. Startschuss für die Jubiläumsfeier war gestern Abend am Schlossgartenplatz in Darmstadt - genau an dem Ort, an dem der Verein 1898 gegründet wurde. Zunächst wurde am Gründerhaus eine Gedenktafel enthüllt, zu Ehren der Familie Ensgraber, die am 22. Mai 1898 den Grundstein für den SV Darmstadt 98 gelegt hatte. Danach zog der Fanmarsch Richtung Stadion am Böllenfalltor. Dort feierten dann mehrere tausend Fans bei bester Stimmung das Vereinsjubiläum. Wie Lilien-Manager Carsten Wehlmann auf die turbulente wie erfolgreiche Saison zurückblickt, können Sie hier nachlesen.