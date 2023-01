Guten Morgen!

Knackig kalt starten wir in eine neue Woche, in der der erste Monat dieses Jahres schon zu Ende geht. Wem Sie jetzt noch kein "frohes Neues" gewünscht haben, können Sie es wohl erst in einem Jahr wieder wünschen. Hier in unserer Frühaufsteherrunde sind alle Grüße und Wünsche ja pünktlich ausgetauscht worden - und das neue Jahr fühlt sich so neu auch schon gar nicht mehr an, oder?

Ganz frisch vor uns liegt aber dieser Montag. Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Wenn Sie Lob oder Kritik loswerden wollen, freue ich mich über eine Mail. Gerne können Sie uns auch ein aufmunterndes Foto (hier hochladen) schicken.