Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Hier ist Ihr Morgenticker, und, nein, Sie haben sich nicht verklickt - ich bin es schon wieder. Zweiter Morgenticker in Folge, schön, dass Sie auch heute dabei sind. Dann lassen Sie uns doch jetzt bis 10 Uhr auf den Morgen schauen, darauf, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen freue ich mich auch heute auf Mails. Gehen wir es an!