Grüner Komet kommt!

Wenn wir Glück haben und das Wetter mitspielt, können wir auch in Hessen den grünen Kometen C/2022 E3 am Nachthimmel sehen. Rund alle 50.000 Jahre nähert er sich der Erde, und in diesem Monat ist es wieder soweit. Seinen geringsten Abstand zu unserem Planeten mit rund 42 Millionen Kilometern erreicht er am 1. Februar. Dann ist der Komet am hellsten. Doch auch die Tage schon, wenn der Mondschein abnimmt und das Wetter mitspielt, ist er auch sehr gut sehen, möglicherweise schon mit bloßem Auge, in jedem Fall aber mit einem Fernglas oder einem Teleskop. Und Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum der Komet grün ist. Das erklärt Sabine Frank vom Sternpark Rhön: "Der Komet enthält Kohlenstoff, der bei hohen Temperaturen für die grüne Farbe sorgt."