April, April!

Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt und willkommen in unserem Newsticker an diesem Dienstagmorgen. Heute ist der 1. April, der Tag für Scherze und das sogar in einigen europäischen Ländern. In Zeiten von Fake News und Desinformationen haben manche vielleicht inzwischen keinen Humor dafür übrig, was ich nachempfinden könnte. Ich bin Meliha Verderber und versorge euch in den nächsten Stunden hier mit allem Wichtigen aus Hessen. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen könnt ihr mir gerne schreiben und schöne Aufnahmen aus Hessen bitte hier hochladen. Und los geht’s!