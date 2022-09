Ausgebüxtes Känguru weiter auf der Flucht

Kommen wir mal zu einem tierisch-tollen Thema, das zumindest in Sontra (Werra-Meißner) und (vielleicht) auch darüber hinaus für Schlagzeilen sorgt: dem ausgebüxten Känguru. Am Sonntag hatte dort ein Bennett-Känguru-Pärchen aus der Auffangstation für Reptilien und andere Tiere sich auf den Weg in die Freiheit gemacht, um einen Blick auf die beschauliche Gemeinde zu wagen. Das Blöde: Zurück wollten beide nach ihrer Sightseeing-Tour nicht. Das Weibchen konnte mittlerweile per Futter-Köder zurückgelockt werden (Essen hilft eben immer - auch bei mir), das Männchen hat aber so gar keine Lust auf eine Rückkehr. Auch an diesem Mittwoch ist der noch namenlose Beuteltier-Freigeist nicht aufgetaucht und macht weiter die Gegend unsicher. Ausgang? Offen. Aber die Suche geht weiter.