Graffiti-Sprüher in Offenbach festgenommen

Der Tag ist noch jung, aber bereits heute am frühen Morgen gab es bereits eine Festnahme in Hessen: In Offenbach wurde ein Jugendlicher dabei beobachtet, wie er an einem Stromkasten Graffitis gesprüht haben soll. Die Polizei wurde durch einen Zeugen gerufen und konnte gegen 1.30 Uhr in der Nacht einen jungen Mann, 16 Jahre alt, mit heller Kleidung schnappen.

Spraydosen wurden sicher- und ein "schwarz-roter Schriftzug eines Fußballvereins" festgestellt. So, so. Gut möglich also, dass hier jemand den Einzug der Eintracht in die Champions League auf seine Weise feiern wollte. Wir werden's nicht erfahren. Gegen den Jugendlichen wird jetzt jedenfalls wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.