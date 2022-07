Erste Schlangen an Lufthansa-Schaltern am Flughafen

Seit 6 Uhr ist der Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal offiziell vorbei. Wie unser hr-Reporter Tobias Weiler-Mattes von vor Ort berichtet, hat sich die Lage am Frankfurter Flughafen heute früh bereits normalisiert. "Nur noch bei ganz wenigen Lufthansa-Flügen steht cancelled, also annulliert. An den Schaltern der Fluggesellschaft am Terminal 1 warten die Fluggäste in Schlangen", berichtete er heute früh um 6 Uhr. Die Lufthansa hatte wegen des Streiks mehr als 700 Flüge allein in Frankfurt streichen müssen, auch heute und morgen rechnet die Airline noch mit einigen Verspätungen und Flugausfällen. Die Gewerkschaft Verdi hatte das Bodenpersonal zu dem Warnstreik aufgerufen, um den Druck in den Tarifverhandlungen mit der Lufthansa zu erhöhen.