Update zu Razzia bei Reichsbürgern

Zur Razzia in der Reichsbürger-Szene gibt es inzwischen mehr Einzelheiten. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gab es in Hessen drei Festnahmen: in Frankfurt, im Kreis Bergstraße und im Hochtaunuskreis. Durchsucht wurde demnach auch im Lahn-Dill-Kreis. Insgesamt geht es um sechs Menschen aus Hessen, von denen Objekte durchsucht wurden. Fünf von ihnen gelten als beschuldigt, darunter die drei Festgenommenen. Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte, bei dem vermeintlichen Kopf der terroristischen Vereinigung handele es sich um einen Mann aus Hessen. Rund 300 Polizeikräfte beteiligten sich demnach allein in Hessen an den Durchsuchungen.

Bundesweit wurden insgesamt 25 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer festgenommen. Die Gruppierung hat laut Bundesanwaltschaft vor allem Angehörige der Bundeswehr und Polizei für einen geplanten Staatsumsturz rekrutieren wollen.

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 21.000 Anhänger zu.