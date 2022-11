Bürgermeister in fünf Kommunen gewählt

In fünf Städten und Gemeinden in Hessen hat es gestern Bürgermeisterwahlen gegeben. In Riedstadt (Groß-Gerau) gewann der amtierende Rathauschef Marcus Kretschmann (CDU) die Wahl. Auch in drei weiteren Kommunen setzten sich die Amtsinhaber durch: in Schwarzborn (Schwalm-Eder) Jürgen Liebermann (SPD), in Hünfelden (Limburg-Weilburg) Silvia Scheu-Menzer (unabhängig) und in Brachttal (Main-Kinzig) Wolfram Zimmer (parteilos). Neuer Bürgermeister in Bad Camberg (Limburg-Weilburg) ist Daniel Rühl (CDU). Mehr über die Ergebnisse erfahren Sie hier.