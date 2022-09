Anklage nach Brandstiftungen in Fulda erhoben

Nach mehreren Fällen von Brandstiftung im Fuldaer Stadtgebiet hat die Staatsanwaltschaft Fulda Anklage gegen die mutmaßliche Täterin erhoben. Die 51-Jährige soll zwischen dem 19. und 21. April dieses Jahres jeweils im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit mit einem Brandbeschleuniger in insgesamt sechs Fällen Feuer gelegt oder dies versucht haben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Betroffen gewesen seien Maschinen, Kraftfahrzeuge und Gebäude.

Konkret ging es um eine Baumaschine in der Nähe des Fuldaer Doms mit noch unbekanntem Schaden, um eine antike Nebeneingangstür des Doms mit einem Schaden von 500 bis 800 Euro, um zwei auf dem Gelände der "Jugendkulturfabrik" abgestellte Fahrzeuge sowie einen dort befindlichen Unterstand mit einem Schaden von 60.000 Euro. Auch Brandstiftungen an der Fassade einer Aldi-Filiale mit 1.000 Euro Schaden, an einem Corona-Testzelt mit 5.000 Euro Schaden sowie an einem Garagentor mit einem Schaden in unbekannter Höhe werden der Frau zur Last gelegt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die Frau seit 22. April in Untersuchungshaft.