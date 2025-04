Wiesbaden setzt auf versenkbare Poller für mehr Sicherheit

In Wiesbaden sollen ab Mai im Boden versenkbare Poller installiert werden. So will die Stadt Veranstaltungen wie Volksfeste oder den Fastnachtsumzug sicherer machen. Dass ein Auto oder ein Lastwagen die Zufahrt passiert und in eine Menschenmenge fährt, soll dann unmöglich sein.

Zunächst werden die Poller an der Wellritzstraße und am Schlossplatz eingebaut. Weitere Standorte sollen folgen. Die Umsetzung des Konzepts dauerte mehrere Jahre. Bisher sind in Wiesbaden bei Festen Betonklötze im Einsatz. Die Poller aus Stahl gelten aber als sicherer und wenn diese heruntergefahren werden, können den Angaben zufolge Rettungsfahrzeuge schnell in den Bereich einfahren.