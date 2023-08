Schafe im Streifenwagen transportiert

Drei leibhaftige Schafe in einem Streifenwagen? Die mähenden Wollknäuel hatten nicht etwa einen über den Durst getrunken und wurden zur Ausnüchterung gebracht, sondern waren in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgebüxt und hatten sich in Sulzbach (Main-Taunus) auf Bahngleise begeben. Mit dieser Gefahr im Verzug musste der Nachtdienst auf der Polizeistation Eschborn schnell reagieren. Die Tiere wurden laut Polizei "mit großem Aufwand" in das Einsatzfahrzeug verfrachtet, wo einer der Beamten seinen Platz mit ihnen teilen musste und gestern Nachmittag ein auf Instagram und Facebook viel beachtetes Foto schoss. "Du zählst Schafe im Nachtdienst, schläfst aber gar nicht...", schrieb die Polizei Westhessen dazu. Ein Schäfer nahm sich bis zur Ermittlung des tatsächlichen Eigentümers der Schafe an, so dass auch die Beamten nach Dienstende beruhigt den Heimweg antreten konnten.