Scheunenbrand in Edermünde

In Edermünde-Besse (Schwalm-Eder) hat in der Nacht eine Scheune mit Werkstatt gebrannt. Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr aktuell immer noch an, da der Brand an verschiedenen Stellen immer wieder aufflackert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl der Scheune komplett in Flammen. In der Scheune und in dem angrenzenden Wohnhaus befanden sich laut Polizeiangaben wohl keine Personen. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.