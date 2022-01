Mehr Kirchenaustritte in Hessen

Nach der Veröffentlichung eines Gutachtens zum Thema Missbrauch im Bistum München und Freising vergangene Woche steigt auch die Zahl der Kirchenaustritte in Hessen an, etwa in Limburg und Gießen. Das hat eine hr-Recherche bisher ergeben. So sind in Limburg seit Jahresbeginn bereits 36 Menschen aus der Kirche ausgetreten, davon allein 12 in der vergangenen Woche. Im vergangenen Jahr waren es in den ersten Wochen nur 15 Austritte. In Gießen sind allein in dieser Woche, bis gestern 46 Kirchenaustritte registriert worden. In der Vergleichswoche 2021 waren es 14. Dass die Austritte allerdings nur mit dem Gutachten aus München in Verbindung stehen, sei nach Angaben vieler hessischer Gemeindeverwaltungen nicht der Fall.