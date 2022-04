Jugendliche attackieren im Wald wohnenden Mann mit Holzpfahl

Eine Gruppe Jugendlicher hat in den vergangenen Tagen mehrfach einen Mann angegriffen, der auf einem Waldgrundstück bei Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) in einem Wohnwagen lebt. Wie die Polizei gestern meldete, ist der 60-Jährige dort am vergangenen Freitag beim Lesen in seinem Wohnwagen von den Jugendlichen im Gesicht verletzt worden. Zwei Jungs und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren sollen einen größeren Holzpfahl durch die Plexiglasscheibe seines Wohnwagens gerammt und den Mann dabei getroffen haben. Sie zerstörten wohl außerdem sein Dreirad.

Am Mittwoch zuvor sollen die zwei Jungs den Mann bereits mit Pfefferspray angegriffen haben. Die Polizei ermittelt gegen die Jugendlichen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugen, die sich an den Tagen in dem Wald nahe dem Hotel Johannishof aufhielten, werden gesucht.