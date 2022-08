Streit um Rauchen und Masken eskaliert – Busfahrer verletzt

Der 50 Jahre alte Busfahrer eines Linienbusses in Groß-Gerau hat gestern Abend mehrere Fahrgäste aufgefordert, das Rauchen im Bus zu unterlassen sowie die vorgeschriebene medizinische Maske zu tragen. Laut Polizei kam es an einer Haltestelle darüber zum Streit. Der Busfahrer soll laut Zeugen von mindestens zwei Männern im Alter von 23 und 25 Jahren geschlagen und getreten worden sein. Er wurde dabei "erheblich verletzt" und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Auch die beiden Verdächtigen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Sie standen nach Angaben der Beamten unter Alkoholeinwirkung. Die Ermittlungen zu möglicherweise drei weiteren an der Tat beteiligten Menschen – einer jungen Frau und zwei jungen Männern – dauern noch an. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.