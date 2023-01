Ach, das Wetter

Trigger-Warnung: Die folgende Meldung enthält gleich reihenweise Wörter, die Freunden von sommerlichem Wetter massiv die Stimmung vermiesen könnten. Und los: Am heutigen Donnerstag dürfen wir uns auf einen regnerischen und sehr windigen Tag freuen, der mitunter auch Sturm und ebenso kräftigen wie langanhaltenden Regen mit sich bringt. In den Bergen ist mit größeren Regenmengen zu rechnen, der Blick in den Himmel wird von einer dichten Wolkendecke versperrt. Um das Ganze abzurunden, können am Freitag auch noch Blitz und Donner dazukommen, in höheren Lagen könnte Schnee fallen. It's the most wonderful time of the year!