Metal-Band beklaut: Humorvoller Dieb schickt Beute zurück

Da gibt man auf der Bühne alles als Band um seine Fans zufriedenzustellen, und dann wird einem das Instrument geklaut. So passiert ist das der bekannten Frankfurter Metal-Band Tankard im Dezember auf einem Konzert in Trier. Doch jetzt hat sich der Dieb bei der Band gemeldet: Per Päckchen schickte er das geklaute Chinabecken zurück und legte einen Entschuldigungszettel bei, den Tankard auf Facebook veröffentlichte. "Sorry für mein Verhalten das ging garnicht und war falsch. War unglaublich Stramm und habe nicht nachgedacht. Endschuldigung!!! Seit nh echt geile Band und das ihr nicht böse seit", steht genau so darauf geschrieben. Ich habe zumindest leise Zweifel, ob der Verfasser beim Schreiben schon wieder nüchtern war 😉.

Zumindest hat der Dieb Humor: Als Absender stand auf dem Päcken ein gewisser "Lars Ulrich". So heißt der Schlagzeuger der Metal-Legende Metallica.