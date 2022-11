Weihnachtsmärkte in vier großen Städten öffnen

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Mich überkam es letzte Woche, ich habe schon die ersten Vanillekipferl gebacken und den ersten Glühwein getrunken. Gelegenheit zu Letzterem haben Sie ab heute in gleich mehreren großen Städten: In Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Hanau werden heute die Weihnachtsmärkte eröffnet.

Gegen 17 Uhr ist in Frankfurt die feierliche Eröffnung, in Kassel geht es eine halbe Stunde früher los. Dort lockt unter anderem ein fliegender Weihnachtsmann. In Darmstadt sollen die Stände der Partnerstädte wie dem lettischen Liepaja besonders besuchenswert sein. In Hanau wachen die Brüder Grimm auf ihrem Denkmal über die Stände.

Der "märchenhafte" Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Hanau. Bild © Stadtmarketing Hanau

