Festnahme wegen Verdachts gewerbsmäßiger Geldwäsche

Ermittler haben unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Geldwäsche insgesamt 13 Objekte in Hessen sowie in Stockholm durchsucht. Dabei wurde am Mittwoch in Hessen ein 43-Jähriger festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt, der Zoll und das Landeskriminalamt eben gemeinsam mitteilten. Die Ermittlungen richteten sich insgesamt gegen acht Beschuldigte im Alter von 30 bis 62 Jahren.

Ihnen wird vorgeworfen, seit Ende 2019 als Mitglieder einer Organisationsstruktur gegen Gebühr Gelder unklarer Herkunft in erheblichem Umfang in Europa, insbesondere in Deutschland und Schweden, eingesammelt zu haben, um sie nach Eritrea, Äthiopien und den Sudan zu bringen - sogenanntes Hawala-Banking. Keiner von ihnen soll jedoch über eine entsprechende Genehmigung zur Erbringung derartiger Zahlungsdienstleistungen verfügt haben. Die Ermittler waren dadurch auf die Gruppierung aufmerksam geworden, dass der Zoll seit Ende 2020 bei Kontrollen am Frankfurter Flughafen vermehrt Transporte hoher Bargeldbeträge in aufgegebenen Koffern feststellte. Bereits im Vorfeld der Aktion am Mittwoch konnten den Angaben zufolge so Gelder in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt werden.