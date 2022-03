Spanische Rechtsextremistin am Flughafen abgefangen

Eine bekannte spanische Rechtsextremistin ist mit Hakenkreuzflagge und einer Ausgabe von "Mein Kampf" im Gepäck von der Polizei am Frankfurter Flughafen abgefangen worden. Die Polizei teilte am Morgen mit, dass sie die 19 Jahre alte Frau bereits am Dienstag an der Einreise gehindert und nach Madrid zurückgewiesen habe. Es sei nicht auszuschließen, dass die Spanierin in Deutschland an Veranstaltungen im rechtsextremen Spektrum teilnehmen wollte. Wegen des Verdachts der Verbreitung von Propagandamitteln und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen laufen jetzt Ermittlungen gegen die Frau. Sie bestritt die Vorwürfe und gab an, die Flagge und das Buch aus ihrem persönlichen Interesse an deutscher Geschichte bei sich getragen zu haben.