Spargelzeit in Hessen beginnt

Die einen lieben ihn, die anderen rümpfen die Nase: Spargel. In Hessen wird heute offiziell im südhessischen Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) die neue Spargelsaison eröffnet - auch wenn hier und da in den vergangenen Tagen bereits in einige Spargelverkaufsständen die ersten Spargelstangen verkauft wurden.

Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) und die diesjährige Spargelkönigin Monique I. werden dazu heute in Weiterstadt erwartet. Angebaut wurde in diesem Jahr bewusst etwas weniger, weil das Angebot im vergangenen Jahr höher gewesen sei als die Nachfrage, wie einige Spargelbauern berichten. Die Preise könnten also in diesem Jahr etwas höher ausfallen.