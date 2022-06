Ermittlungen nach Tod von Geschwisterkindern in Hanau

Vielleicht erinnern Sie sich an den grausamen Tod zweier Kinder in Hanau, die am 11. Mai vor und in einem Hochhaus in der Innenstadt gefunden worden sind. Einen Monat später dauern die Ermittlungen weiter an. In den vergangenen Tagen habe die Betreuung der Mutter der beiden Kinder oberste Priorität gehabt, teilte die Stadt mit. Parallel dazu sei man im Austausch mit dem Freien Träger der Familienhilfe, der die Familie vor dem Vorfall betreut habe. Nach jetzigem Erkenntnisstand hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt "im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihres gesetzlichen Auftrags nach besten Wissen und Gewissen gehandelt", hieß es.

Als tatverdächtig gilt der Vater der Kinder, der inzwischen in Frankreich in Untersuchungshaft sitzt. Er soll schon vor der Tat in einem Fall wegen häuslicher Gewalt aufgefallen sein. Nach Bekanntwerden familiärer Probleme hatte das Hanauer Jugendamt entschieden, dass die Familie sozialpädagogische Hilfe bekommen soll. Im Beisein von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamts habe sich der Vater nicht bedrohlich geäußert, teilte die Stadt mit.