Fünfjähriger stürzt aus Fenster im vierten Stock

In Gießen ist am Abend ein kleiner Junge aus einem Fenster im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Der Fünfjährige verletzte sich dabei schwer am Kopf, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Er kam in eine Klinik, sein Zustand ist demnach kritisch. Der Junge war gegen 21.30 Uhr aus etwa zehn Metern Höhe gestürzt. Wie es dazu kam und der Junge aus dem Fenster fallen konnte, ist noch unklar.

In der Wohnung selbst war noch die 25 Jahre alte Mutter mit einem weiteren kleinen Kind. Sie konnte aber bislang nicht befragt werden, weil sie unter Schock steht und ebenfalls in Krankenhaus gebracht werden musste. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen. Erst am Freitag war in Wiesbaden ein Kleinkind aus dem zweiten Stock eines Hauses gestürzt und hatte sich dabei ebenfalls schwer verletzt. Mehr Informationen erfahren Sie hier.