Straßenmeistereien präsentieren ihre Arbeit

Nicht nur die ARD hat Themenwochen (die nächste steht im November zum Thema "Wir gesucht" an), sondern auch Hessen Mobil. Die Verkehrsbehörde stellt in dieser Woche in diversen Aktionen die Arbeit der Straßenmeistereien vor. Dabei soll auch die Frage beantwortet werden, was die Straßenmeistereien eigentlich tun, wenn gerade kein Schnee liegt und Salz gestreut werden muss. So gibt's für Interessierte in der Straßenmeisterei Groß-Gerau zum Beispiel eine Führung durch den Fuhr- und Maschinenpark. Im Landkreis Kassel zeigt das Team, wie an gefährlichen Straßenecken die Gehölze geschnitten werden und trotzdem Naturschutz berücksichtigt wird. In der Straßenmeisterei im Landkreis Dillenburg werden Ausbildungsberufe vorgestellt. Alle Infos zur Themenwoche gibt's hier .