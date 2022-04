Sturm: Bäume bremsen Bahnverkehr aus

Mich hat es gestern ja fast vom Fahrrad geweht hier in Frankfurt. Ist aber nichts passiert zum Glück. Im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, in Frankfurt-Sachsenhausen und in Stockstadt am Main kurz hinter der Landesgrenze in Bayern sind am Nachmittag Bäume umgestürzt und auf Gleisen und Oberleitungen gelandet. Verletzt wurde niemand, aber die S-Bahn-Strecken in Mainz-Kastel, die Schienen auf der Bahnstrecke in Frankfurt-Sachsenhausen und die Strecke von Darmstadt nach Aschaffenburg wurden stark beeinträchtigt. In Frankfurt mussten Passagiere aus einer S-Bahn evakuiert werden, weil die Bahn wegen umgestürzter Bäume nicht weiterfahren konnte. Die Polizei leitete sie durch Türen in der Schallschutzwand von den Gleisen weg. Im S-Bahnverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen dadurch. Heute Morgen sind aber alle Strecken wieder frei.