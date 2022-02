Guten Morgen!

Heute ist Tag 40 des neuen Jahres und ich darf Sie durch den Morgen begleiten. Schön, dass Sie da sind. Bis 10 Uhr schauen wir zusammen auf das, was in der Nacht in Hessen passiert ist und was der Tag noch so bringt. Bisher sieht die Lage allerdings sehr ruhig aus. Mein Name ist Anja Engelke. Wenn Sie mögen, können Sie mir schreiben oder ein Foto schicken.