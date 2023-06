Cyriax bleibt Landrat des Main-Taunus-Kreises

Landrat des Main-Taunus-Kreises bleibt Michael Cyriax von der CDU. Er hat sich gestern bei der Wahl mit rund 68 Prozent der Stimmen klar gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Außerdem sind noch drei Bürgermeister in Hessen gewählt worden. Die Stichwahl in Gelnhausen gewann Christian Litzinger (CDU). In Bad Soden am Taunus bleibt Frank Blasch, ebenfalls von der CDU, im Amt. Und in Lautertal (Bergstraße) geht der unabhängige Kandidat Andreas Heun in eine nächste Amtszeit.