Offener Brief zur Unterbringung von Geflüchteten

Kreisspitze und Kommunen in der Wetterau haben gestern in einem offenen Brief auf akute Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten aufmerksam gemacht. In dem Appell an die Landes- und Bunderegierung fordern sie, die Flüchtlingssituation zur "Chefsache" zu machen.

Wetteraukreis, Städte und Gemeinden seien beim Unterbringen von Geflüchteten an der Grenze ihrer Kapazitäten angekommen, heißt es in dem Schreiben. "Inzwischen sind große Teile der Bevölkerung nicht (mehr) bereit, privaten Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen." Zu Beginn des Krieges in der Ukraine sei die Lage noch anderes gewesen. Doch auch diese Kapazitäten seien inzwischen nahezu vollständig aufgebraucht.