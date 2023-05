Mann in Hundehaufen-Kostüm läuft durch Offenbach

- "Und was machen Sie beruflich so?"

- "Ich laufe als riesiger Hundehaufen verkleidet durch Offenbach!"

Es ist noch früh am Morgen, aber diese Meldung dürfte so schnell nichts toppen: Die Stadt Offenbach geht im Kampf gegen Hundekot außergewöhnliche Wege. Im Rahmen der Abfall-Kampagne "Respect Offenbach" patrouilliert künftig ein Mensch in einem lebensgroßen Hundehaufen-Kostüm durch Parks und entlang des Mainufers und soll Hundebesitzer für den artgerechten Umgang mit den Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner sensibilisieren.

In Anlehnung an - kein Scherz - die bereits existierenden "Kippi" und "Mülli", die sich in der Innenstadt gegen Zigarettenstummel und Abfall einsetzen, wurde der neueste Saubermann auf den pfiffigen Namen "Shitti" getauft. Ich erspare mir an dieser Stelle alle naheliegenden Wortspiele. Ist auch nicht nötig - schauen Sie sich einfach dieses Bild an: