Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! 6 Uhr, Dienstag, Morgenticker-Zeit. So sehe zumindest ich das. Sie ja möglicherweise auch. Ja? Gut! Dann nichts wie rein in die Hessen-News am Morgen, lassen Sie uns gemeinsam bis 10 Uhr auf den Morgen blicken, darauf, was in der Nacht geschah und auch darauf, was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Los geht's!