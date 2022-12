Tödliche Schüsse in Nürnberg: Tätersuche in Frankfurt

Gestern Abend ist über dem Riederwald und der Eissporthalle in Frankfurt ein Polizeihubschrauber gekreist. Eine Polizeisprecherin sagte, man habe damit die bayerische Polizei bei einem Einsatz unterstützt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg erklärte heute, der Einsatz hänge mit einem Tötungsdelikt in Nürnberg zusammen. Ende Oktober hatte ein noch immer flüchtiger Täter in der Südstadt auf zwei Männer geschossen. Einer von ihnen starb, der zweite wurde schwer verletzt.

Laut Staatsanwaltschaft gab es Hinweise, dass sich der mutmaßliche Täter in Frankfurt aufhalten könnte. Gestern Morgen wurden deshalb mehrere Objekte in der Stadt durchsucht, darunter auch eine Laube in der Gartenkolonie an der Eissporthalle. Der Verdächtige konnte aber nicht festgenommen werden.