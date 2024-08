Verband: Wohnungsmangel in Hessen immer dramatischer

Immer weniger Baugenehmigungen, immer weniger Grundstückskäufe: Diese Zahlen alarmieren den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW). Der Verband warnt: Der Handlungsbedarf auf dem Wohnungsmarkt sei groß. Er will heute in Frankfurt seine Forderungen an die hessische Landespolitik vorstellen.

"Die Lage am hessischen Wohnungsmarkt wird immer dramatischer. Schnelle Unterstützung von der Politik ist unverzichtbar, damit die so dringend benötigten zusätzlichen Wohnungen entstehen können", betont VdW-Vorstand Axel Tausendpfund. Im Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW) sind nach eigenen Angaben rund 200 private und öffentliche Wohnungsunternehmen in Hessen und dem südlichen Rheinland-Pfalz organisiert.