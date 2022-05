Land will Notunterkünfte für Geflüchtete schließen

Da zuletzt weniger Geflüchtete aus der Ukraine in Hessen angekommen sind, will das Land auf Notunterkünfte in Sporthallen künftig verzichten. Man habe mehrere Kreise und die Stadt Frankfurt darüber informiert, dass Notunterkünfte in Sporthallen zum 11. Juni geschlossen werden können, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit.

In Hessen sind laut Ministerium mehr als 57.400 Menschen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine angekommen (Stand 8. Mai). Rund 50.900 seien in den Kommunen untergebracht worden, mehr als 6.500 leben demnach in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, deren Außenstellen oder in den Notunterkünften. Die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtung waren laut Innenminister Peter Beuth (CDU) zuletzt erhöht worden. Sollten im weiteren Kriegsverlauf wieder mehr Menschen nach Hessen kommen, würden erneut Notunterkünfte bereit gestellt, sagte Beuth.