LKW-Attacke von Limburg erneut vor Gericht

Die Lkw-Attacke in der Innenstadt von Limburg mit mehreren Verletzten beschäftigt heute erneut die Justiz. Das Landgericht Limburg verhandelt am Vormittag gegen einen Mann, der einen Lastwagen im Oktober 2019 absichtlich in stehende Autos gefahren haben soll. Nötig ist der zweite Prozess, weil der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das Urteil des Landgerichts nach einer Überprüfung teilweise aufgehoben hatte.

Im November 2020 war der damals 33 Jahre alten Angeklagten zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Zudem entschieden sie, dass der vermindert schuldfähige Mann in eine Entziehungsanstalt kommen soll. Gegen diese Entscheidung legte der Angeklagte Revision beim BGH ein. Der Mann soll den Lkw am Tattag gekapert haben und an einer Ampelkreuzung bewusst in die dort wartenden Autos gefahren sein. 18 Menschen wurden verletzt.

Das Landgericht erkannte später unter anderem auf versuchten Mord und nahm zwei Mordmerkmale an: Heimtücke und der Einsatz eines gemeingefährlichen Mittels. Die grundsätzliche Verurteilung des Mannes wegen versuchten Mordes ließ der BGH unangetastet. Allerdings sei ein heimtückisches Vorgehen nicht tragfähig belegt worden, befanden die obersten Richter. Im neuen Prozess wird es daher insbesondere um die Frage der Heimtücke und eine mögliche Veränderung bei der Höhe der Gesamtstrafe gehen, erläuterte ein Limburger Gerichtssprecher.