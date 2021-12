19 Millionengewinne im Jahr 2021

19 Millionengewinne haben Lotto-Spieler im Jahr 2021 in Hessen abgeräumt. Mehr Millionäre gab es bei den Ziehungen seit der Euro-Einführung noch nie, wie Lotto Hessen in Wiesbaden mitteilte. Im Jahr 2021 sei zudem der erste 90-Millionen-Gewinn in Hessen gefallen. Den Volltreffer hatte ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet Ende Mai gelandet. Im Jahr 2020 waren 13 Millionengewinne von Lotto-Spielern in Hessen eingefahren worden. Besonders kurios war nach Angaben von Lotto Hessen, dass an zwei aufeinander folgenden Ziehungstagen vier identische Gewinnzahlen bei zwei unterschiedlichen Lotterien in die Lostrommeln fielen.